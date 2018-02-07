В Татарстане найдена мертвой находившаяся под арестом чиновница

В Татарстане подозреваемая в мошенничестве заместитель министра здравоохранения найдена мертвой. Как сообщает РИА Новости, тело было найдено в доме, где чиновница отбывала арест. Спасти замминистра врачи не смогли.

Уголовное дело о превышении полномочий было возбуждено в регионе 1 февраля. В рамках расследования были допрошены чиновники минздрава, в числе которых и заместитель министра Елена Шишмарева. По версии следователей, чиновница вынуждала сотрудников подведомственных медучреждений проходить обучающие курсы в конкретном образовательном центре. При отказе она не подписывала документы, необходимые для приобретения медицинских препаратов. Судом ей была определена мера пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемая вины не признавала.

Обстоятельства смерти подозреваемой выясняются.