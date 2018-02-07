В управлении судебных приставов по Дагестану начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов начали обыски и выемку документов в управлении Федеральной службы судебных приставов по республике Дагестан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее стало известно о серьезных нарушениях в республиканском управлении ФССП.

В частности, в Генпрокуратуре России сообщили о возбуждении исполнительных производств с нарушением сроков и об отсутствии необходимых мер для исполнения судебных актов. Сообщалось также о незаконных решениях по завершению исполнительных производств.