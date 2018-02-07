В Петербурге пьяный мужчина напал на врача "скорой"

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело и предъявил обвинение мужчине 1998 года рождения. Он обвиняется в том, что в состоянии алкоольного опьянения избил врача "скорой".

Как сообщает пресс-служба следствия, инцидент произошел в ночь на 6 февраля у одного из домов по проспекту Елизарова.

Пьяный мужчина ударил врача бригады скорой помощи, прибывшего на вызов для оказания медицинской помощи.

Дебошир был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. Следователи возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои").

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

В России подобные хулиганские выходки стали настолько часты, что еще год назад в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за эти преступления. Предлагается приравнять статус медиков "скорой", подвергшихся нападению, к статусу сотрудников правоохранительных органов или представителей власти.

Основания для этого есть. По данным независимых источников, с 2012 года количество преступлений против врачей выросло почти в два раза. В одной Москве ежегодно фиксируются 150-200 случаев нападения на бригады "скорой", прибывшие по вызовам.

Последний случай в СЗФО был зафиксирован минувшим летом в городе Великие Луки Псковской области. Там пациент "скорой" прямо в машине напал на 60-летнюю женщину-фельдшера. Проверкой обстоятельств занималось местное следственное управление.