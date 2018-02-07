Финал конкурса "Лидеры России" стартовал в Сочи

В Сочи в среду открылся финал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", в котором принимают участие 300 человек из 54 регионов страны. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал конкурс кадровым лифтом. А первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что надеется на появление в России своих "Илонов Масков".

Из 200 тысяч человек, еще в октябре подавших заявки на конкурс, до финала в феврале дошли 300, из которых по итогам заключительных испытаний будет отобрано 100 победителей. Впрочем, каждый из 300 участников финала в каком-то смысле уже победитель - все они получают грант в размере 1 миллиона рублей на повышение квалификации и обучение.

- Я подумал, что еще, пожалуй, никогда не выступал в аудитории, в которой одновременно находилось 300 миллионеров, - пошутил Сергей Кириенко, открывая финал.

По его словам, воспользоваться средствами гранта можно в течение года, выбрав образовательную программу в любом российском учебном заведении. Ключевой же стимул стремиться к окончательной победе в конкурсе - не деньги, а возможность общения с наставником из числа лучших управленцев страны. "Каждый наставник выбирает себе двух-трех подопечных, с которыми в течение года будут делиться опытом", - напомнил Кириенко.

Часть лидеров России смогут найти новое место работы. "Наставники, среди которых много первых лиц госструктур и компаний, часто задают вопрос: а на работу я к себе могу позвать? Конечно, могут", - рассказал Кириенко. Он подчеркнул, что задача, которую поставил президент России Владимир Путин - создание прозрачных процедур конкурса, которые позволили бы побеждать исходя не из количества денег у семьи, а только исходя из знаний, профессионализма, стремления и воли к победе человека.

Кириенко назвал конкурс кадровым лифтом. Точнее, первой остановкой этого лифта. "Самое интересное ждет впереди, - заверил первый замглавы администрации Кремля. - Движение в этом лифте - не случайность, лифтом управляете вы. Все зависит от вашей готовности отдавать свои силы для того, чтобы наша страна менялась. Ведь главное, что отличает лидера - желание и готовность брать на себя ответственность не только за себя, но и за страну". Он напомнил, что по решению президента конкурс будет ежегодным.

"Для наиболее продвинутых вакансии всегда найдутся", - заметил первый вице-премьер, один из наставников конкурса Игорь Шувалов. Со своей стороны, он заверил, что лично будет серьезно присматриваться к участникам конкурса на предмет возможного трудоустройства. "Говорят, у нас не дают молодежи подниматься наверх. Это неправда", - заявил Шувалов. Примером тому, по его словам, является и плеяда новых губернаторов, и новые руководители в ряде госкомпаний.

Конкурс "Лидеры России" поможет участникам найти место в жизни, которое они для себя видят, и это может быть не обязательно госслужба, отметил первый вице-премьер. "Пусть среди вас появятся Илоны Маски, создатели Tesla, - напутствовал он. "Уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть меня простят американцы", - добавил Шувалов.

Елена Шмелева, директор образовательного центра "Сириус", который стал площадкой финала конкурса, отметила важное социальное значение конкурса. По ее словам, и "Сириус", созданный для выявления и развития одаренных детей во всех регионах страны, и конкурс "Лидеры России" - это "примеры того, что социальные лифты должны быть многочисленными, прозрачными и доступными для всех тех, кто результата добивается своим трудом". В "Сириусе", где за 2,5 года работы уже 19 тысяч выпускников, тоже есть опыт наставничества, причем самого президента. "Вы знаете, что это проект наставника Владимира Владимировича, который часто бывает здесь у ребят и очень серьезно относится к их успехам", - сказала Шмелева.

В течение ближайших дней в Сочи выступят с мастер-классами, поучаствуют в оценочных мероприятиях и пообщаются с участниками конкурса ведущие управленцы страны - министры, губернаторы, топ-менеджеры крупнейших компаний. Имена 100 победителей назовут 11 февраля. Ими станут участники с самыми высокими результатами по итогам испытаний на управленческий потенциал.

Конкурс "Лидеры России" - это флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей". Цель конкурса - выявить сильных управленцев и предоставить им возможность для самореализации, помочь в развитии. Он проводится Администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению главы государства.