В ГИБДД вновь изменили порядок общения инспекторов ДПС с водителями

Приказ МВД, который уточняет права инспекторов дорожно-патрульной службы во время общения с водителями и другими участниками движения, вступил в силу. По сути, речь идет об изменениях в регламент работы ДПС, который действует с октября 2017 года.

В новом документе, в частности, уточняется, что сотрудники ДПС не могут отстранять от управления транспортным средством и направлять на медосвидетельствование представителей судейского корпуса, а также составлять в их отношении протоколы. Вместо этого инспекторы должны описать ситуацию в рапорте, который необходимо передать вышестоящему руководству. Начальники, в свою очередь, имеют полномочия обратиться с соответствующими материалами в надзорное ведомство.

Кроме того, они не имеют права добиваться в суде административного ареста для тех водителей, которые отказались предоставлять автомобиль полицейскому по его требованию. Дело в том, что ответственность за такой отказ предусмотрена в Кодексе об административных нарушений. Штраф составляет 500 рублей.

Наконец, теперь инспекторы могут использовать для заполнения процессуальных документов не только шариковые ручки, но и любые другие. Главное, чтобы они могли писать черным, синим или фиолетовым цветом.