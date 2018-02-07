Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названы самые популярные кроссоверы России в январе 07.02.2018
Пробки в Москве достигли 9 баллов 07.02.2018
Hyundai показал дизайн нового кроссовера Santa Fe 07.02.2018
В РФ начинается сборка рамных внедорожников дешевле 1,5 млн рублей 07.02.2018
07.02.2018 21:45
Рубрика: ПДД

В ГИБДД вновь изменили порядок общения инспекторов ДПС с водителями

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Приказ МВД, который уточняет права инспекторов дорожно-патрульной службы во время общения с водителями и другими участниками движения, вступил в силу. По сути, речь идет об изменениях в регламент работы ДПС, который действует с октября 2017 года.

Фото: Сергей Михеев
Водителям разрешат продлевать период оплаты штрафа по скидке

В новом документе, в частности, уточняется, что сотрудники ДПС не могут отстранять от управления транспортным средством и направлять на медосвидетельствование представителей судейского корпуса, а также составлять в их отношении протоколы. Вместо этого инспекторы должны описать ситуацию в рапорте, который необходимо передать вышестоящему руководству. Начальники, в свою очередь, имеют полномочия обратиться с соответствующими материалами в надзорное ведомство.

Кроме того, они не имеют права добиваться в суде административного ареста для тех водителей, которые отказались предоставлять автомобиль полицейскому по его требованию. Дело в том, что ответственность за такой отказ предусмотрена в Кодексе об административных нарушений. Штраф составляет 500 рублей.

Наконец, теперь инспекторы могут использовать для заполнения процессуальных документов не только шариковые ручки, но и любые другие. Главное, чтобы они могли писать черным, синим или фиолетовым цветом.

Госдума поднимет наказания для водителей
#ПДД