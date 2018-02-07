Видео: Илон Маск запустил сверхтяжелую ракету с красным автомобилем

Американская компания SpaceX во вторник в 23:45 по московскому времени запустила в космос новую сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Старт аппарата можно было видеть в прямой видеотрансляции с космодрома на мысе Канаверал в США.

Ранее, как проинформировал в соцсетях создатель и руководитель SpaceX Илон Маск, старт был отложен из-за сильно ветра. Изначально он должен был состояться в 21:30 по московскому времени, затем время дважды переносилось.

Изюминкой испытательного пуска сверхтяжелой ракеты, способной доставлять на орбиту груз весом примерно 64 тонны, стал вывод на солнечную орбиту красного автомобиля Tesla Rodster из личной коллекции Маска.

У Falcon Heavy - три сегмента: центральный и два ускорителя, которые крепятся к нему по бокам. Каждый сегмент оснащен девятью двигателями суммарной тягой 2,2 тысячи тонн. Ускорители ранее уже применялись при стартах ракеты-носителя Falcon 9. Они должны вернуться на Землю и в этот раз. Ожидается, что оба боковых сегмента смогут совершить посадку на мысе Канаверал, а первая ступень центрального сегмента - на плавучей платформу в Атлантическом океане.