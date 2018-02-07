Власти США введут "жесткие и агрессивные" санкции против КНДР

Власти США в ближайшее время намерены ввести новые санкции в отношении КНДР, которые станут наиболее жесткими и агрессивными. Об этом заявил американский вице-президент Майкл Пенс по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"США в скором времени обнародуют самую жесткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР", - сообщил Пенс, слова которого цитирует ТАСС.

Вице-президент США подчеркнул, что Северная Корея должна отказаться от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявляли, что дальнейшее усиление санкций в отношении Пхеньяна приведет к гуманитарному кризису в КНДР. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, для урегулирования ситуации на Корейском полуострове необходимо в первую очередь снизить военную напряженность.