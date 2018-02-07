Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)"

Принят Государственной Думой 26 января 2018 года

Одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3340; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 27, ст. 2708; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 39; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 52, ст. 6998; 2014, N 19, ст. 2308) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"О благотворительной деятельности

и добровольчестве (волонтерстве)";

2) статью 1 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

"Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

На добровольческую (волонтерскую) деятельность распространяются положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом для благотворительной деятельности.";

3) в пункте 1 статьи 2:

а) абзац первый после слова "Благотворительная" дополнить словами "и добровольческая (волонтерская)";

б) абзац десятый изложить в следующей редакции:

"содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами;";

в) абзац шестнадцатый после слова "добровольческой" дополнить словом "(волонтерской)";

4) пункт 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Особенности привлечения добровольцев (волонтеров) для осуществления деятельности религиозных организаций определяются Федеральным законом от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях".";

5) в статье 5:

а) часть первую после слова "добровольцы" дополнить словом "(волонтеры)", дополнить предложением следующего содержания: "Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие (волонтерские) организации.";

б) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или в иных общественно полезных целях.";

в) часть пятую дополнить словом "(волонтеров)";

г) дополнить частями шестой - восьмой следующего содержания:

"Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности - некоммерческие организации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляют руководство их деятельностью.

Государственные органы и органы местного самоуправления вправе привлекать добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности.

Добровольческая (волонтерская) организация - некоммерческая организация в форме общественной организации, общественного движения, общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза), фонда или автономной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, привлекает на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет руководство их деятельностью.";

6) статью 71 признать утратившей силу;

7) в пункте 3 статьи 10 слова "в качестве добровольцев" заменить словами "на безвозмездной основе";

8) в статье 15:

а) абзац шестой после слова "добровольцев" дополнить словом "(волонтеров)";

б) абзац десятый дополнить словом "(волонтеров)";

9) дополнить разделом III1 следующего содержания:

"Раздел III1. Условия и порядок осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности

Статья 171. Права и обязанности добровольца (волонтера)

1. Доброволец (волонтер) имеет право:

1) осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, в составе добровольческой (волонтерской) организации;

2) получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации информацию о целях, задачах и содержании осуществляемой им добровольческой (волонтерской) деятельности, а также информацию об организаторе добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации;

3) получать в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или договором, заключенным с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией:

поддержку в форме предоставления ему питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, уплаты страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья или в форме возмещения понесенных добровольцем (волонтером) расходов на приобретение указанных товаров или услуг;

психологическую помощь, содействие в психологической реабилитации;

возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности;

4) получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации информационную, консультационную и методическую поддержку в объемах и формах, которые установлены указанными организациями;

5) получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в рамках федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ.

2. Помимо прав, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, доброволец (волонтер) имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Доброволец (волонтер), организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организация обязаны не разглашать ставшие им известными в ходе осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности сведения, составляющие специально охраняемую законом тайну.

4. Условия осуществления добровольцем (волонтером) благотворительной деятельности от своего имени могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между добровольцем (волонтером) и благополучателем и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и (или) оказание им услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или в иных общественно полезных целях.

5. Условия участия добровольца (волонтера) в деятельности организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между организатором добровольческой (волонтерской) деятельности или добровольческой (волонтерской) организацией и добровольцем (волонтером) и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и (или) оказание им услуг в рамках деятельности указанных организатора, организации для достижения общественно полезных целей.

Условия договора между добровольческой (волонтерской) организацией и добровольцем (волонтером) могут предусматривать обязанность добровольца (волонтера) соблюдать при выполнении им работ и (или) оказании им услуг в рамках деятельности указанной организации иные обязательные требования, предусмотренные внутренними документами указанной организации, а также право добровольческой (волонтерской) организации в одностороннем порядке расторгнуть договор с добровольцем (волонтером) в случае нарушения им таких обязательных требований.

6. Договор, указанный в пункте 4 настоящей статьи, может предусматривать возмещение связанных с его исполнением расходов добровольца (волонтера) на питание, приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности.

Договор, указанный в пункте 5 настоящей статьи, может предусматривать обязанности организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации по предоставлению добровольцу (волонтеру) питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплате проезда до места назначения и обратно, уплате страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности, а также по возмещению связанных с исполнением договора расходов.

Статья 172. Правовые условия осуществления организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями своей деятельности

Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческие (волонтерские) организации имеют право:

1) получать поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) информировать, в том числе совместно с заинтересованными организациями, граждан о возможностях участия в добровольческой (волонтерской) деятельности;

4) участвовать в формировании и деятельности координационных и совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при органах государственной власти и органах местного самоуправления;

5) получать иную поддержку в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Статья 173. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере добровольчества (волонтерства)

1. Правительство Российской Федерации утверждает:

1) общие требования к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;

2) перечень видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.

2. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют следующие полномочия в сфере добровольчества (волонтерства):

1) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);

2) участие в формировании единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) в целях реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства);

3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям;

4) утверждение порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;

5) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской Федерации и на территориях муниципальных образований.

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют следующие полномочия в сфере добровольчества (волонтерства):

1) участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства);

2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

3) утверждение порядка взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;

4) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям;

5) популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;

6) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);

7) методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образований;

8) формирование координационных и совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

4. Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в сфере добровольчества (волонтерства):

1) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

2) утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;

3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.

Статья 174. Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления

Органы государственной власти и органы местного самоуправления осуществляют поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности в формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 175. Единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства)

1. Формирование и ведение единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) в целях реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства) осуществляются федеральным органом исполнительной власти,осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере государственной молодежной политики.

2. Порядок функционирования единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства), требования к технологическим и лингвистическим средствам данной информационной системы, в том числе требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации в данной информационной системе, порядок информационного взаимодействия единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) с иными информационными системами устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства) включает сведения о добровольцах (волонтерах), организаторах добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организациях.

Предоставление сведений для включения в единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства) осуществляется добровольно.

Наличие в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) сведений о добровольцах (волонтерах), организаторах добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организациях не является обязательным условием оказания поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления добровольческой (волонтерской) деятельности указанных участников добровольческой (волонтерской) деятельности.";

10) пункт 7 статьи 19 после слова "добровольцев" дополнить словом "(волонтеров)".

Статья 2

Внести в статью 311 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 15, ст. 1736; 2011, N 29, ст. 4291; 2012, N 53, ст. 7650; 2013, N 27, ст. 3464, 3477; N 52, ст. 6961; 2014, N 42, ст. 5611; N 45, ст. 6139; N 52, ст. 7551; 2015, N 18, ст. 2618; N 48, ст. 6724; 2016, N 11, ст. 1494; N 27, ст. 4220; N 52, ст. 7498) следующие изменения:

1) в подпункте 8 пункта 1 слова "содействия благотворительности и добровольчества" заменить словами "организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства)";

2) подпункт 1 пункта 3 после слова "добровольцев" дополнить словом "(волонтеров)";

3) пункт 121 после слова "добровольцев" дополнить словом "(волонтеров)".

Статья 3

Статью 18 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2013, N 27, ст. 3477) дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:

"4. Религиозные организации в соответствии со своими внутренними установлениями вправе привлекать добровольцев (волонтеров) для участия в организации богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также для выполнения работ, оказания услуг, направленных на поддержку и обеспечение видов деятельности религиозных организаций, предусмотренных их уставами.

5. Религиозные организации вправе заключать с добровольцами (волонтерами) гражданско-правовые договоры о добровольческой (волонтерской) деятельности, предметом которых являются безвозмездное выполнение добровольцами (волонтерами) работ и (или) оказание ими услуг.

Существенным условием договора о добровольческой (волонтерской) деятельности является соблюдение добровольцем (волонтером) внутренних установлений религиозной организации, являющейся стороной договора. Договор о добровольческой (волонтерской) деятельности может предусматривать возмещение связанных с его исполнением расходов добровольца (волонтера) на питание, приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности.

6. Добровольческая (волонтерская) деятельность, предусмотренная пунктом 4 настоящей статьи, не может регулироваться порядком взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.".

Статья 4

В пункте 11 статьи 161 Федерального закона от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3833; 2012, N 53, ст. 7612; 2017, N 30, ст. 4457) слово "(волонтеры)" заменить словами "(добровольцы (волонтеры)".

Статья 5

Подпункт 91 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727,6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87) изложить в следующей редакции:

"91) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409; 2011, N 17, ст. 2310; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015,7039; 2012, N 26, ст. 3444, 3446; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165;N 52, ст. 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4235; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 27, ст. 3995; N 48, ст. 6723; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; 2018, N 1, ст. 27, 47, 87) следующие изменения:

1) пункт 25 части 1 статьи 15 дополнить словом "(волонтерству)";

2) пункт 33 части 1 статьи 16 дополнить словом "(волонтерству)";

3) пункт 11 части 1 статьи 162 дополнить словом "(волонтерства)".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2009, N 48, ст. 5726; 2010, N 19, ст. 2290; 2011, N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354; 2012, N 53, ст. 7582; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4025; 2014, N 26, ст. 3376; 2015, N 1, ст. 43; N 27, ст. 3993, 3995; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3277; N 27, ст. 4217; N 48, ст. 6736; 2017, N 17, ст. 2460; N 50, ст. 7544) следующие изменения:

1) в пункте 31 статьи 2 слово "волонтеры" заменить словами "добровольцы (волонтеры)";

2) в статье 20:

а) в части 11 слово "волонтерам" заменить словами "добровольцам (волонтерам)";

б) в части 12 слово "волонтерам" заменить словами "добровольцам (волонтерам)", слово "волонтеров" заменить словами "добровольцев (волонтеров)";

3) в части 4 статьи 313 слово "волонтеров" заменить словами "добровольцев (волонтеров)".

Статья 8

Пункт 20 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7007; 2014, N 30, ст. 4257; 2017, N 47, ст. 6850) после слова "добровольцев" дополнить словом "(волонтеров)".

Статья 9

Пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 23 декабря 2010 года N 383-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и статью 7 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 6998) признать утратившим силу.

Статья 10

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Президент Российской Федерации В. Путин