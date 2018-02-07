Запуск ракеты Falcon Heavy: Самые лучшие "фотожабы"

Запуск ракеты Falcon Heavy, проведенный компанией SpaceX Элона Маска, стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, а прямой эфир запуска на YouTube одновременно смотрели 2,3 миллиона человек.
В ракете-носителе находился электрический спорткар Tesla Roadster, выпущенный компанией Tesla Motors, которой также руководит Элон Маск. Запись полета бизнесмен опубликовал в своем блоге в Twitter.
View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O— Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.
Вскоре после этого "фотожабы" (несложные любительские фотоколлажи) на основе ролика мгновенно разлетелись по соцсетям.
Многие попытались перенести машину из космоса в более привычную обстановку.
Модернизировал pic.twitter.com/0yLQgazGIw— Серафим Нарочанский (@_DrunkBear_) 6 февраля 2018 г.
6 февраля 2018 г.
6 февраля 2018 г.
Илон, гони! pic.twitter.com/kX9hZ96qqa— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 6 февраля 2018 г.
Кто-то моделировал различные жизненные ситуации и "накладывал поверх" другие мемы.
Ладно всё pic.twitter.com/PwCh2g8U7F— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 6 февраля 2018 г.
6 февраля 2018 г.
где ездишь ты vs где ездит сын маминой подруги pic.twitter.com/X6jbw5qdyX— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 6 февраля 2018 г.
6 февраля 2018 г.