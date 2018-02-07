Запуск ракеты Falcon Heavy: Самые лучшие "фотожабы"

07.02.2018, 11:50 Текст: Антон Благовещенский

Запуск ракеты Falcon Heavy, проведенный компанией SpaceX Элона Маска, стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, а прямой эфир запуска на YouTube одновременно смотрели 2,3 миллиона человек.

В ракете-носителе находился электрический спорткар Tesla Roadster, выпущенный компанией Tesla Motors, которой также руководит Элон Маск. Запись полета бизнесмен опубликовал в своем блоге в Twitter.

Вскоре после этого "фотожабы" (несложные любительские фотоколлажи) на основе ролика мгновенно разлетелись по соцсетям.

Многие попытались перенести машину из космоса в более привычную обстановку.

 

 

 

Кто-то моделировал различные жизненные ситуации и "накладывал поверх" другие мемы.

 

 

 

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