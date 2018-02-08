Александр Проханов, писатель, общественный деятель:

Книга - лучший подарок. К сожалению, в наше сугубо материальное время это утверждение уже не является верным. Лучший подарок теперь - дорогая иномарка, квартира или кольцо с огромным бриллиантом.

У книг сейчас масса конкурентов, главные из которых - Интернет и телевидение. Люди привыкли получать информацию более простыми и дешевыми способами. Книги больше не обладают монополией на человеческие умы и сердца. Вокруг нас разлит буквально океан информации. Только и делай, что успевай черпать из него всевозможные сведения. А книги стали дорогим удовольствием. Для читателей. Писателям же наоборот они приносят гроши. В основном. Я не говорю сейчас про "раскрученных" авторов. У них с гонорарами все в порядке. Я говорю про тех писателей, что создают свои произведения, повинуясь исключительно творческому импульсу, а не ради баснословного заработка.

В советские времена литература была источником знаний. Она отражала и порой формировала определенную идеологию. Например, в 50-80-е годы прошлого века в русской литературе существовало такое направление, как деревенская проза. В нем творили Распутин, Белов, Астафьев. В своих произведениях они рассказывали об исчезновении и гибели великой русской деревни. И эта тема была близка огромному количеству людей, которые на себе прочувствовали все то, что описывал в своих повестях Распутин или в своих рассказах Астафьев. Также была и городская проза, лидером этого направления считался Юрий Трифонов. Городская проза повествовала о печалях русской интеллигенции, разочарованной процессами, происходившими тогда в стране. И таких людей в обществе тоже было немало. Сегодняшняя же литература очень далека от народа. Она не содержит тех переживаний, размышлений и выводов, которые были бы понятны читателям. Книги, которые считаются "модными" среди критиков, среди простого народа никогда не получат массового отклика. Ведь они направлены главным образом на инфернальное, на осквернение моральных принципов, на бунт против устоявшихся канонов и традиций. И придутся по вкусу разве только нигилистам, людям, несущим в себе энергию разрушения.

Но не все настолько плохо и безрадостно. Да, современная литература переживает кризис, но он обязательно рано или поздно закончится. И акция, о которой пишет "РГ", может быть, внесет свой небольшой вклад в возрождение русской нации, как самой читающей нации в мире. Она даст людям, еще не утратившим интерес к печатному слову, возможность познакомиться с новыми авторами или новыми произведениями уже известных им писателей. Чем больше в библиотеках книг, хороших и разных, тем лучше. Ведь взять книгу в библиотеке пока еще можно бесплатно.