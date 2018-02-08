На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале

Новость 08.02.2018, 12:38 | Текст: Олег Усков

В коллекции будущих разной степени эпичности проектов от Amazon, где уже анонсированы сериалы про Конана и по "Властелину колец", - свежее прибавление.

Как пишет /Film, сервис заявил сериал-вестерн Outrider. В котором сыграет семидесятилетний американский актер и политик, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Густавович Шварценеггер.

Фото: Vince Bucci/Invision for the Academy of Television Arts & Sciences/AP Images
Создатели "Игры престолов" займутся новыми "Звездными войнами"

Согласно имеющимся данным, "австрийский дуб", все еще способный пошуметь, исполнит роль брутального маршала, помогающего в поимке "бандита-легенды".

Действие шоу развернется в конце 1800-х годов в Оклахоме, на территориях коренного населения (индейцев).

Как акцентировано, для Арни это будет первая главная роль в телесериале. Он же возьмет на себя функции сопродюсера, наряду с номинантом "Золотой малины" Мэйсом Нойфельдом ("Омен", "Игры патриотов", "Джек Райан").

Сценаристы - Марк Монтгомери ("Чисто английское убийство") и Трей Колэуэй (C.S.I.).

Обсудить
#США
Фото: AP Photo/Julie Jacobson
Пол Саймон заявил, что прекращает концертную деятельность 06.02.2018
От рака умер актер сериала "Скорая помощь" 06.02.2018
Вышел трейлер третьего сезона сериала "Хэп и Леонард" 05.02.2018
#сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Младший брат звезды "Секса в большом городе" найден мертвым 05.02.2018
Видео: все тизеры и трейлеры киноновинок с прошедшего Супербоула 05.02.2018
Вышел трейлер новых "Звездных врат" 05.02.2018
#вестерн
Фото: youtube.com
Вышел убойный трейлер "космического вестерна" про Хана Соло 05.02.2018
Глисон и Нисон сыграют в сериале Коэна и Коэна 16.01.2018
В Голливуде экранизируют еще не вышедшую книгу про зомби и ковбоев 22.11.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.