Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале

В коллекции будущих разной степени эпичности проектов от Amazon, где уже анонсированы сериалы про Конана и по "Властелину колец", - свежее прибавление.

Как пишет /Film, сервис заявил сериал-вестерн Outrider. В котором сыграет семидесятилетний американский актер и политик, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Густавович Шварценеггер.

Согласно имеющимся данным, "австрийский дуб", все еще способный пошуметь, исполнит роль брутального маршала, помогающего в поимке "бандита-легенды".

Действие шоу развернется в конце 1800-х годов в Оклахоме, на территориях коренного населения (индейцев).

Как акцентировано, для Арни это будет первая главная роль в телесериале. Он же возьмет на себя функции сопродюсера, наряду с номинантом "Золотой малины" Мэйсом Нойфельдом ("Омен", "Игры патриотов", "Джек Райан").

Сценаристы - Марк Монтгомери ("Чисто английское убийство") и Трей Колэуэй (C.S.I.).