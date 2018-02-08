ЦИК зарегистрировал Максима Сурайкина кандидатом в президенты России

Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента России. Такое постановление принял сегодня Центризбирком.

Как представитель непарламентской политической партии 31 января он предоставил в Центризбирком 104 918 подписей в свою поддержку. Недостоверными и недействительными по итогам проверки подписей признано 2234, что составило 3,72 процентов от выборки в 60 тысяч. За вычетом этого количества у кандидата остается необходимое для регистрации число подписей - не менее ста тысяч.

Проект постановления о регистрации был поддержан одиннадцатью членами ЦИК при одном воздержавшемся.

Председатель ЦИК Элла Памфилова вручила кандидату удостоверение установленного образца. Лидер "Коммунистов России" отметил, что участие в президентских выборах - большой шаг вперед для этой политической силы и поблагодарил комиссю за усилия по совершенствованию избирательного законодательства. В первую очередь - за отмену "крепостного права" для избирателей, т.е. за возможность голосовать по месту пребывания.

С регистрацией Максима Сурайкина Центризбирком завершил этот этап президентской кампании.

Таким образом, в избирательный бюллетень вошли: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Выборы президента России состоятся 18 марта.