Янукович назвал отстранение своих адвокатов панической атакой власти

Бывший президент Украины Виктор Янукович, дело о превышении полномочий которого во время печальных событий на Майдане в 2014 году рассматривает в Киеве Печерский суд, лишился своих адвокатов. Суд отстранил платных юристов опального политика, при этом их место занял государственный защитник.

"В Печерском суде г. Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на "прокурорского" адвоката, которому хватило за 40 минут исследовать 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность "ручному" судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня", - цитирует ТАСС заявление Януковича, которое было размещено в соцсети другого его адвоката Виталия Сердюка.

Янукович посчитал такие действия преступными и объяснил их "панической реакцией нынешней власти" на происходящий на Украине процесс - граждане страны и мировая общественность, по его словам, узнает "все больше фактов причастности" представителей официального Киева "к самым тяжким преступлениям".

Агентство отмечает, что оба отстраненных защитника Януковича подали заявление в полицию и в Комитет защиты прав адвокатов. "Будем реагировать соответствующим образом в дальнейшем", - заявил Горошинский.

Напомним, что сам Янукович в настоящее время находится в России. "Пребывание на территории РФ является временной, вынужденной мерой", - ранее заявил Сердюк.