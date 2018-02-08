Новости

Задержанный на 11 часов самолет вылетел из Пхукета в Москву 01:15
Янукович назвал отстранение своих адвокатов панической атакой власти 00:57
В Канаде официально утвержден "гендерно нейтральный" гимн 00:50
СМИ: На "молитвенный завтрак" в США приглашены более 50 россиян 00:37
При стрельбе на юге Осло ранен один человек 00:36
Небензя назвал "печальными итогами" 10 лет независимости Косово 07.02.2018
Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российского спорта 07.02.2018
ООН призвала все страны к перемирию во время Олимпиады 07.02.2018
Сотрудника Белого дома уволили по обвинению в домашнем насилии 07.02.2018
Спасательная операция на шахте в Кузбассе завершена, погиб один человек 07.02.2018
Силуанов сообщил о росте поступлений взносов на соцстрахование 07.02.2018
В Москве рассерженный муж сжег чемодан с вещами жены 07.02.2018
В МВД опровергли информацию о замене автоинспекторов в Дагестане приезжими 07.02.2018
"Обналичку" с анонимных электронных кошельков запретят 07.02.2018
В ГИБДД вновь изменили порядок общения инспекторов ДПС с водителями 07.02.2018
Мартин Шульц готов покинуть пост лидера СДПГ 07.02.2018
В МИД предупредили о возможности провокаций против РФ во время Олимпиады 07.02.2018
Единая лига назвала участников конкурса данков в Матче всех звезд 07.02.2018
Соколов: Минтранс представит новую редакцию Транспортной стратегии 07.02.2018
В Москве назвали лучших в сегменте малого и среднего предпринимательства 07.02.2018
В Дагестане нашли замену арестованным министрам 07.02.2018
В Италии девять человек пострадали при взрыве на химзаводе 07.02.2018
"Яндекс" узнал, за кого будут болеть белорусы на Олимпиаде 07.02.2018
Названы самые популярные кроссоверы России в январе 07.02.2018
В Москве столкнулись два автобуса 07.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует закон о штрафах для спекулянтов билетами на ЧМ-2018
"РГ" публикует закон о штрафах для спекулянтов билетами на ЧМ-2018
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
08.02.2018 00:57
Рубрика: В мире

Янукович назвал отстранение своих адвокатов панической атакой власти

Бывший президент Украины Виктор Янукович, дело о превышении полномочий которого во время печальных событий на Майдане в 2014 году рассматривает в Киеве Печерский суд, лишился своих адвокатов. Суд отстранил платных юристов опального политика, при этом их место занял государственный защитник.

"В Печерском суде г. Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на "прокурорского" адвоката, которому хватило за 40 минут исследовать 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность "ручному" судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня", - цитирует ТАСС заявление Януковича, которое было размещено в соцсети другого его адвоката Виталия Сердюка.

СМИ: Ради статуса беженца украинцы представляются геями и коммунистами

Янукович посчитал такие действия преступными и объяснил их "панической реакцией нынешней власти" на происходящий на Украине процесс - граждане страны и мировая общественность, по его словам, узнает "все больше фактов причастности" представителей официального Киева "к самым тяжким преступлениям".

Агентство отмечает, что оба отстраненных защитника Януковича подали заявление в полицию и в Комитет защиты прав адвокатов. "Будем реагировать соответствующим образом в дальнейшем", - заявил Горошинский.

Напомним, что сам Янукович в настоящее время находится в России. "Пребывание на территории РФ является временной, вынужденной мерой", - ранее заявил Сердюк.

Украинка подаст в суд на бывшего вице-президента США Байдена

Главное сегодня

В Дагестане минздрав и УФССП опровергли информацию об обысках
За отстранение от Олимпийских игр предложили платить компенсацию
Госдума приняла закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума
Песков подтвердил: список Титова попал в Кремль
Видео одновременного приземления блоков Falcon взорвало интернет