МВД предлагает сажать пьяных водителей на 4 года

Полицейские предлагают увеличить установленные санкцией статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до 4 лет (сейчас до 2 лет), а размер штрафа до 500 тысяч рублей (сейчас до 300 тыс. руб.). Одновременно предлагается исключить из указанной статьи такое наказание, как обязательные работы.

"Реализация указанных изменений, - прокомментировала законодательную инициативу официальный представитель МВД России Ирина Волк, - позволит повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также привести в соответствие уровень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказание за их совершение".

В МВД пояснили, что решили предложить ужесточить уголовную ответственность, проанализировав статистику дорожно-транспортных происшествий. За 11 месяцев 2017 года число ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей, составило 14 тыс. 366.

Полицейское ведомство предлагает статью 264.1 УК РФ в такой редакции: "Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет".

Напомним, на днях в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому у тех, кто попался второй раз пьяным за рулем, можно будет конфисковывать автомобили.