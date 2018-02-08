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08.02.2018 22:20
Рубрика: Спорт

Не все билеты проданы

Организаторы Игр-2018 недосчитались болельщиков из нашей страны, однако на хоккейном матче Россия - США свободных мест не будет
Текст: Олег Кирьянов (Пхенчхан)
Российская газета - Федеральный выпуск №7492 (29)
Несмотря на все усилия организаторов Олимпийских игр, полностью решить проблему продажи билетов пока не удается. На этом фоне выделился хоккейный матч Россия - США. До 17 февраля еще есть время, но на игре будет аншлаг. Да, "Красная машина" - российская хоккейная сборная, у которой множество поклонников по всему миру, включая Корею, в особом почете. В Оргкомитете заявили, что шанс попасть на это противостояние остается. В день игры будет снята бронь с части билетов, и они поступят в продажу непосредственно перед начало матча.
Матчи между хоккеистами России и США много десятилетий являются украшением олимпийских турниров. Фото: РИА Новости Матчи между хоккеистами России и США много десятилетий являются украшением олимпийских турниров. Фото: РИА Новости
Матчи между хоккеистами России и США много десятилетий являются украшением олимпийских турниров. Фото: РИА Новости

И это при том что ожидаемого наплыва туристов-болельщиков из России не произошло. В Оргкомитете Игр признали, что здесь свою роль сыграл скандал с отказом МОК допустить на Олимпиаду сборную России, а затем решение не приглашать без объяснения причин даже тех атлетов, чью невиновность подтвердил суд CAS.

"Я не имею права обсуждать решение МОК, но факт остается фактом: после этого шага мы недосчитались огромного количества гостей именно из РФ. Россияне были самыми активными волонтерами, практически весь Дальний Восток и Приморский край России собирался ехать в Пхенчхан поддержать своих атлетов, но теперь такого ажиотажа нет", - сказал сотрудник, близкий к Оргкомитету ОИ-2018.

Он добавил, что россияне собирались смести билеты именно на те виды, которые корейцы не особо жалуют - лыжи, биатлон и ряд других. "Спортсмены из РФ, хоть и в нейтральном статусе, будут на Играх. Болельщиков из России тоже можно понять: когда не допускают твоих лучших атлетов, то пропадает желание ехать. Многие, к сожалению, отказались от Игр, что стало одной из причин плохих билетных продаж", - сказал он.

Бах пускает пыль

Глава Оргкомитета Олимпиады-2018 Ли Хи Бом известен тем, что любит "рубить правду-матку", а потому, комментируя ситуацию, он не стеснялся в выражениях. "До открытия Олимпиады осталось совсем немного времени, но значительная часть билетов на состязания не продана. Надо что-то делать, пора принимать экстренные меры", - заявил чиновник. СМИ дают различные цифры продаж. 5 февраля было сообщено, что продано 77 процентов билетов, тогда как буквально через пару дней президент МОК Томас Бах заявил о 88 процентах.

Фото: РИА Новости
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В любом случае, как признают в оргкомитете, все идет к тому, что на значительной части состязаний будет очень большое количество пустых мест. Корейцы, на которых возлагали большие надежды организаторы, предпочитают по понятным причинам "свои" виды спорта, то есть там, где они ожидают медали - шорт-трек, скоростной бег на коньках. Ажиотаж вызвали и игры единой корейской женской хоккейной сборной, где вместе бок о бок будут играть спортсменки из Южной и Северной Кореи.

Но на этом фоне необычно провальными выглядят ряд других видов и мероприятий, которые обычно пользуются популярностью. Своего рода "гвоздями" программ всех Олимпиад считаются церемонии открытия и закрытия, но до сих пор непроданных билетов на них хватает с избытком. Фигурное катание также не может похвастаться рекордами.

Ранее корейцы заявляли, что смогут без проблем продать 100 процентов всех билетов, но, как выясняется, обещание сдержать не получается. По информации корейской газеты "Кориа Геральд", организаторы уже пошли на то, что стали бесплатно раздавать сотрудникам оргкомитета и волонтерам билеты бесплатно. Это в первую очередь касается не пользующихся большой популярностью состязаний, однако сам по себе подобный факт говорит о многом.

Как отмечают специалисты, причин этому несколько. С одной стороны, корейцы, которые "должны" были по замыслу организаторов разобрать до 70 процентов билетов, любят только "свои" виды и не слишком разбираются в других В частности, подавляющему большинству надо объяснять, что такое биатлон.

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