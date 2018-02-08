На месте сгоревшей "Синдики" появится временный рынок

Девять временных торговых павильонов и два склада появятся на 65-м километре МКАД на месте торгового центра "Синдика", сгоревшего осенью прошлого года. В них смогут вернуться все прежние арендаторы.

"В ближайшее месяц-полтора мы построим здесь комплекс на 500 мест", - заявил вице-президент "Синдики" Егор Соломатин. Комплекс будет состоять из модульных металлических конструкций, внутри которых имеется все необходимое - вода, свет, вентиляция и даже внутренняя пожарная сигнализация. Всех прежних арендаторов торгового центра в модули пустят на льготных условиях, снизив арендную плату на 50%.

Между тем проект строительства нового капитального здания "Синдики" практически готов. Начать его строить планируют уже летом текущего года. Напомним, строительный торговый комплекс "Синдика" сгорел в октябре 2017 года. Возгорание тогда тушили двое суток, убытки понесли более тысячи арендаторов.