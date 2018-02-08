В московском метро женщина упала под поезд и выжила

Пассажирка московского метро вечером в четверг попала под поезд и выжила. Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, 39-летняя женщина отделалась ушибом ноги.

Примерно в 18:30 женщина оступилась и упала на пути с платформы станции "Кантемировская". В этот момент поезд уже выезжал из тоннеля. Машинист заметил пассажирку и экстренно затормозил. Состав все равно накрыл пострадавшую, но она успела спрятаться между рельсами. С линии быстро сняли напряжение, и полицейские подняли горожанку на платформу. Прибывшие врачи не нашли у нее серьезных травм.

Из-за происшествия поезда "зеленой" ветки курсировали с увеличенными интервалами, серьезных сбоев не было.