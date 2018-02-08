Приговор сахалинскому экс-губернатору не успели зачитать за три дня

Чтение приговора экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его бывшим подчиненным продолжится в пятницу.

- Продолжение оглашения приговора состоится в 10:00 9 февраля, - цитирует РИА Новости судью Елену Поликину.

Это будет уже четвертый день чтения. Подсудимые, как и все присутствующие на открытом судебном заседании, явно устали от такой затянутости. Все надеются, что завтра судебный вердикт станет известен.

Напомним, Александра Хорошавина, двух его бывших замов - Андрея Икрамова и Сергея Карепкина, а также экс-министра островного минсельхоза Николая Борисова обвиняют в коррупции. Прокурор требует назначить бывшему главе островного региона 13 лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа. Его подельникам, в зависимости от роли каждого, - от семи до 9,5 лет лишения свободы и многомиллионные штрафы.

По мнению следствия, Хорошавин в годы своего губернаторства создал преступную группу, в состав которой входили его нынешние соседи по скамье подсудимых. Те, выполняя распоряжения главы региона, находили потенциальных взяткодателей из числа коммерсантов и требовали с них многомиллионную мзду. В противном случае обещали устроить предпринимателям "сладкую жизнь", используя свое служебное положение. За шесть лет, по подсчетам следователей, Хорошавин и его команда загребли более 522 миллионов рублей взяток.

По мнению СК, свыше 77 миллионов рублей экс-губернатор легализовал, зачислив на банковские карты и купив валюту. Да и богатства он, как показали обыски, накопил немалые. В его загородном особняке (в прошлом году переоборудованном в базу отдыха) нашли дорогостоящие вещи: ручку за 36 миллионов, коллекционные часы, ювелирные украшения и миллиард рублей наличными. При этом большую часть имущества Хорошавин не задекларировал.

Под стражей он находится с марта 2015 года.