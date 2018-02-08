- Сейчас теплоход пробивается через них, пытаясь выйти на чистую воду. Угрозы живучести судна нет, все маневры безопасны. "Игорь Фархутдинов" обладает усиленным ледовым классом, капитан опытный, - заверил гендиректор компании-судовладельца Сергей Кондрашин.
Подобные случаи происходили и в прошлые годы, но моряки всегда успешно преодолевали ледовые трудности. К слову, путь до Курил из Корсакова, куда корабль теперь возвращается, из-за такой же сложной ледовой обстановки вместо 21 часа занял 50 часов. Но теплоход, собственно, и строился для навигации в сложных климатических условиях Дальнего Востока, так что судьба пропавшего судна "Восток" ему ну никак не грозит, уверены специалисты.
По словам самих курильчан, они давно привыкли к подобному. Дело в том, что "Фархутдинов" для них - практически единственная связь с Сахалином. С Кунашира и Итурупа до острова добраться можно или на нем, или по воздуху. Однако перелеты не всем по карману, да и капризная туманная погода часто задерживает вылеты. Поэтому на судно из-за наплыва пассажиров зачастую не достать билеты. Ранее между Курилами и Сахалином курсировал другой теплоход, "Поларис", но с лета 2016 года он простаивает на ремонте в Южной Корее.
Собственно, поэтому экипаж "Игоря Фархутдинова" и не подает сигнал бедствия - ситуация для моряков привычная. "Мы находимся в контакте с экипажем судна. Пассажиры обеспечены всем необходимым, принято решение кормить их бесплатно. На борту достаточно запасов пищи и воды. А топлива хватит как минимум на неделю", - подчеркнул Кондрашин.
В региональном минтрансе держат ситуацию на контроле. "Все вопросы решаем в режиме постоянного прямого диалога с судовладельцем, - отмечает глава ведомства Сергей Садовников. - В случае осложнения ледовой обстановки, руководству компании предложено задействовать ледокол из Владивостока".
Справка "РГ"
Пассажирское судно усиленного ледового класса "Игорь Фархутдинов" построено в 1991 году. С 2004 года работает на линии Корсаков - Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп) - Корсаков. Способен взять на борт до 4575 тонн грузов и 150 пассажиров. Автономность его плавания в любых климатических зонах составляет 2000 морских миль. Портом приписки парохода является город Холмск Сахалинской области.