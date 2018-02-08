Теплоход "Игорь Фархутдинов", следовавший от берегов курильского острова Шикотан в сахалинский порт Корсакова со 127 пассажирами на борту, застрял во льдах Охотского моря. Плотные льды толщиной до полутора метров перегородили ему путь при выходе из Кунаширского пролива неподалеку от японского города Момбецу в первой половине четверга.

- Сейчас теплоход пробивается через них, пытаясь выйти на чистую воду. Угрозы живучести судна нет, все маневры безопасны. "Игорь Фархутдинов" обладает усиленным ледовым классом, капитан опытный, - заверил гендиректор компании-судовладельца Сергей Кондрашин.

"Теплоход обладает усиленным ледовым классом. Угрозы живучести судна нет, все маневры безопасны"

Подобные случаи происходили и в прошлые годы, но моряки всегда успешно преодолевали ледовые трудности. К слову, путь до Курил из Корсакова, куда корабль теперь возвращается, из-за такой же сложной ледовой обстановки вместо 21 часа занял 50 часов. Но теплоход, собственно, и строился для навигации в сложных климатических условиях Дальнего Востока, так что судьба пропавшего судна "Восток" ему ну никак не грозит, уверены специалисты.

По словам самих курильчан, они давно привыкли к подобному. Дело в том, что "Фархутдинов" для них - практически единственная связь с Сахалином. С Кунашира и Итурупа до острова добраться можно или на нем, или по воздуху. Однако перелеты не всем по карману, да и капризная туманная погода часто задерживает вылеты. Поэтому на судно из-за наплыва пассажиров зачастую не достать билеты. Ранее между Курилами и Сахалином курсировал другой теплоход, "Поларис", но с лета 2016 года он простаивает на ремонте в Южной Корее.

Собственно, поэтому экипаж "Игоря Фархутдинова" и не подает сигнал бедствия - ситуация для моряков привычная. "Мы находимся в контакте с экипажем судна. Пассажиры обеспечены всем необходимым, принято решение кормить их бесплатно. На борту достаточно запасов пищи и воды. А топлива хватит как минимум на неделю", - подчеркнул Кондрашин.

В региональном минтрансе держат ситуацию на контроле. "Все вопросы решаем в режиме постоянного прямого диалога с судовладельцем, - отмечает глава ведомства Сергей Садовников. - В случае осложнения ледовой обстановки, руководству компании предложено задействовать ледокол из Владивостока".

Справка "РГ"

Пассажирское судно усиленного ледового класса "Игорь Фархутдинов" построено в 1991 году. С 2004 года работает на линии Корсаков - Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп) - Корсаков. Способен взять на борт до 4575 тонн грузов и 150 пассажиров. Автономность его плавания в любых климатических зонах составляет 2000 морских миль. Портом приписки парохода является город Холмск Сахалинской области.