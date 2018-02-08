Учреждения управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области занимают новые ниши на рынке востребованной продукции. В исправительной колонии №6 поставили на поток производство туристической мебели, открыли новый участок по переработке ПЭТ-бутылок, наладили выпуск спальных мешков-трансформеров. Качество и невысокая отпускная цена позволяют товарам быть конкурентными.

Новый мебельный участок в "шестерке" выдает более пяти тысяч изделий в месяц.

- Это раскладные стулья, шезлонги, раскладушки. От самых маленьких, детских, до больших кресел со спинками и подлокотниками, - пояснила корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы ведомства Светлана Плотникова. - Это удачный проект, поскольку, кроме Китая, эту продукцию нигде не производят. Теперь поставляем ее во все регионы России, занимая семьдесят процентов рынка.

Производственный процесс разделен на несколько этапов. В первом из четырех цехов, где работают по пятьдесят осужденных, делают металлические каркасы. Затем - покраска и отжиг в печи. Текстильные элементы шьют здесь же, в колонии. Далее все это собирают воедино.

Заключенные также освоили производство зимних и летних спальных мешков-трансформеров, которые укладываются в компактную сумку. Делают в ИК-6 и раскладушки, помещающиеся в небольшом футляре.

А в январе здесь открыли новый участок по переработке ПЭТ-бутылок - этот бизнес приносит прибыль в 400 тысяч рублей ежемесячно.

- Сейчас здесь трудятся шесть человек, а потом работу получат еще семь осужденных. С зарплаты они могут не только выплачивать суммы по судебным искам, но и помогать семьям, - сообщил заместитель начальника колонии Александр Климов.

В ИК-8 делают ставку на деревообработку и приобрели универсальный цифровой зерносортировальный станок. Использовать его будут в изготовлении сувениров, декоративных элементов мебели. А в женской исправительной колонии №5 осваивают швейное дело и уже проводят конкурсы профессионального мастерства.

Сейчас в учреждениях УФСИН функционирует десять профтехучилищ и филиалов, которые готовят специалистов по 38 специальностям. Во всех девяти омских колониях работают промышленные центры трудовой адаптации. В рамках государственного заказа заключенные шьют форменную одежду, постельные принадлежности, обувь, делают детскую мебель. Цеха оборудованы современными станками, подъездными путями, в том числе железнодорожными.

Помимо этого, действуют автомастерская, цеха по изготовлению уникального оборудования для зерноуборочных комбайнов, металлических крышек, светодиодных светильников. "Колонисты" производят строительные блоки, тротуарную плитку, цветочные вазоны. Мастерят железобетонные изделия и пластиковые окна. Перерабатывают вторсырье, выпускают полиэтилен, сувенирное оружие. Перечень из сотни наименований продукции включен в объемный каталог.

- Изделия, которые выпускают в зоне строгого режима, востребованы далеко за ее пределами. Например, карабины-прицепы, которые собирают в омских ИК, обеспечивают потребности всех подразделений МЧС России, их поставляют в Беларусь и Казахстан, - утверждает Светлана Плотникова.

Производство пищевых продуктов в омских колониях также поставлено на поток. Заключенные не только кормят себя, но и поставляют консервы и крупы в магазины города. В подсобных хозяйствах УФСИН разводят скот, производят мясо, молоко, масло, творог, яйцо, колбасные изделия, сгущенку. А вот выращивание свиней в прошлом году запретили в связи со вспышкой африканской чумы. Первый очаг опасного заболевания ветврачи зафиксировали в ИК №8. Поголовье пришлось уничтожить и в других колониях.

- Вместо этого руководству рекомендовано заняться разведением крупного рогатого скота и птицы, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель регионального управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов.

В последнее время труд бывших заключенных становится все более востребованным и на воле. Работодатели уже не придают значения судимости и заявляют о готовности принять в штат не только квалифицированных специалистов, но и подсобных рабочих, водителей, представителей других специальностей.

- В прошлом году в Омской области трудоустроено около двухсот граждан, освободившихся из мест лишения свободы, - сообщил пресс-секретарь региональной службы занятости Дмитрий Мазур. - Это в полтора раза больше, чем год назад.

Всего в местах не столь отдаленных сейчас трудятся свыше трех тысяч осужденных, вcе - исключительно на добровольных началах, что предписано законодательством. Поэтому в производственных цехах оказывается лишь четвертая часть заключенных. Руководство УФСИН утверждает, что практически никто из них после выхода из заключения на нары уже не возвращается.

Кстати

Контингент колоний будут обеспечивать не только работой, но и жильем. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Ведомство разрабатывает масштабный проект, способствующий продвижению на рынок экологически чистых продуктов, выращенных заключенными. Исправляющимся будут смягчать наказание, направлять на работы в сельхозпредприятия пригодных для жизни, но заброшенных поселков. Предполагается строительство для осужденных, срок заключения которых истек, общежитий. Авторы проекта надеются, что его поддержат губернаторы регионов: девяносто процентов отбывающих наказание граждан - местные жители.