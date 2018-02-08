Корабль-разведчик "Иван Хурс" ушел на ходовые испытания

Судно связи "Иван Хурс", строительство которого завершает петербургское предприятие "Северная верфь", ушло на Балтику на ходовые испытания. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Корабль проекта 18280 был создан в петербургском ЦКБ "Айсберг" и заложен на "Северной верфи" в 2013 году. Спуск на воду состоялся в мае прошлого года.

Предполагалось, что ходовые испытания начнутся в декабре прошлого года, но строительство затянулось и сроки были сдвинуты.

"Иван Хурс" является первым серийным кораблем этого проекта, построенным для ВМФ России. Головной разведчик - "Юрий Иванов" - был передан флоту в 2015 году и сейчас входит в состав Северного флота.

Корабли этого проекта достигают в длину 95 метров, а в ширину 16 метров, водоизмещение составляет четыре тысячи тонн. Дальность плавания - восемь тысяч морских миль при скорости в 16 узлов. Экипаж этих морских разведчиков составляет 131 человек.

На ходовых испытаниях на борту "Ивана Хурса" находятся почти 300 человек экипажа и сдаточной команды завода-изготовителя.

В течение месяца плавания они проверят работу главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования "Ивана Хурса", проведут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства.

В случае успешных результатов ходовых испытаний корабль приступит к государственным испытаниям.

Судно связи названо в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса, внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР.