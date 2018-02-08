В Ленобласти на 70-летнего педагога завели дело за избиение школьника

Во Всеволожском районе Ленинградской области 70-летний учитель стал фигурантом уголовного дело. Педагога подозревают в избиении ученика.

Как сообщает областной СК, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение легкого вреда здоровью".

В следствии говорят, что, по предварительным данным, педагог на перемене схватил за горло 11-летнего мальчика и не менее трех раз ударил головой о стену. Причиной случившегося в СК называют личные неприязненные отношения.

Также в ведомстве отмечают, что после общения с педагогом школьник получил ушиб мягких тканей. Изначально, когда в правоохранительные органы обратилась мать мальчика, выдвигалась версия, что у ребенка произошло сотрясение мозга.

Сейчас следователи допрашивают всех свидетелей произошедшего, устанавливая, что же именно произошло в школе.