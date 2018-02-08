На Кубани задержали осквернившего икону подростка

В Горячем Ключе задержан 18-летний студент монтажного техникума, опубликовавший на своей странице в соцсети фотографию, на которой он тушит сигарету об икону.

Парень задержан за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Завтра суд примет решение о том, какое наказание в рамках административного производства понесет подросток.

Как сообщала "РГ", фотографии в соцсети появились 6 февраля и вызвали большой резонанс. На них видно, что молодой человек подносит сигарету и тушит ее о лик святого Михаила Архангела. После публикации полиция начала проверку данного факта.