Осужденного пожизненно убийцу выпустили из колонии в 2016 году

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний ЯНАО, где отбывал срок пожизненно осужденный за убийство Анвар Масалимов, сообщили, что заключенный был освобожден еще в 2016 году. "Решение суда мы обязаны исполнять", - рассказали агентству РИА Новости в региональном УФСИН.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 63-летний обитатель колонии строгого режима "Полярная сова" в ямальском поселке Харп вышел на свободу и может находиться на территории столицы.

Масалимова арестовали еще в 1991 году за жестокое убийство пенсионера. Изначально преступника приговорили к смертной казни, но позднее заменили ее на пожизненный срок. Это тяжкое преступление стало вторым в послужном списке Масалимова: до этого он уже отсидел 15 лет за другое убийство.

Вологодский облсуд смягчил наказание. Таким образом, выход осужденного на волю - это не условно-досрочное освобождение, а переквалификация приговора.