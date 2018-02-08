В Минтрансе назвали сроки возобновления авиасообщения с Египтом

Регулярные полеты между Москвой и Каиром планируется возобновить во второй половине февраля. Глава Минтранса Максим Соколов еще раз подтвердил это журналистам, отвечая на их вопрос на форуме "Транспортное образование и наука" в Российском университете транспорта.

На вопрос, какая из авиакомпаний (российская или египетская) совершит первый рейс между странами, Соколов отметил, что это будет зависеть от того, насколько они успеют заключить все необходимые соглашения, связанные с наземным обслуживанием авиарейсов, передает ТАСС.

Сейчас аэропорты Шереметьево и Домодедово уже включили в расписание рейсы в Каир и обратно.