Водителей предложили предупреждать по SMS об эвакуации авто

Предварительное уведомление водителей об эвакуации предложили ввести депутаты. Эта идея уже получила положительную оценку Конституционного суда РФ, указывают авторы.

Закон, в случае его принятия, предлагается ввести в действие через четыре месяца. Средства на его реализацию небольшие, так как рассылка SMS стоит недорого, указывают законодатели.

Необходимость поправок депутаты объясняют негативными тенденциями в работе "эвакуаторщиков". Наибольшие нарекания водителей и специалистов вызывает практика "демонстративной" эвакуации, говорится в пояснительной записке. При этом главная задача - максимально быстро эвакуировать автомобиль до появления водителя.