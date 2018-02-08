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08.02.2018 11:56
Рубрика: Авто

Водителей предложили предупреждать по SMS об эвакуации авто

Текст: Татьяна Замахина
Если автомобиль оказался под угрозой эвакуации, водитель должен получить SMS-сообщение или звонок. Законопроект об этом внесен в Госдуму.

Предварительное уведомление водителей об эвакуации предложили ввести депутаты. Эта идея уже получила положительную оценку Конституционного суда РФ, указывают авторы.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Закон, в случае его принятия, предлагается ввести в действие через четыре месяца. Средства на его реализацию небольшие, так как рассылка SMS стоит недорого, указывают законодатели.

Необходимость поправок депутаты объясняют негативными тенденциями в работе "эвакуаторщиков". Наибольшие нарекания водителей и специалистов вызывает практика "демонстративной" эвакуации, говорится в пояснительной записке. При этом главная задача - максимально быстро эвакуировать автомобиль до появления водителя.

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#автомобили #ПДД