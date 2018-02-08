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Рубрика: В мире

"У нас не УПА"

Не все украинские военные готовы славить Украину
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск №7492 (29)
Инициатива главы правительства Украины о замене советского стандарта воинских приветствий на националистический лозунг "слава Украине - героям слава" вызвала неоднозначную реакцию в армии. Помимо тех, кто приветствует это нововведение, нашлись в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и критики закрепления в воинском уставе традиций бандеровских банд. Опрос среди украинских военных по поводу законопроекта, написанного не исполнявшим священный долг перед "батикивщиной" Владимиром Гройсманом, провело издание "Страна". "РГ" приводит некоторые высказывания.

"Замена старого приветствия вполне логична. Но отзыв - "героям слава" - не очень. В наших Вооруженных силах далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами бежали с передовой. Сейчас такого уже нет, но до героев большинству еще далеко. Будет смешно, когда тыловые и штабные друг друга будут так приветствовать", - считает капитан фронтовой разведки Ярослав.

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"У нас не УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России. - Прим. "РГ"), у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет - он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия - это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту", - говорит сержант ВСУ по имени Владимир. "Мне как-то старое приветствие ближе к телу. В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать "слава Украине", мы будем воевать лучше", - считает служащий в "зоне АТО" Юрий.

В свою очередь, издание "Политнавигатор" узнало мнение ополченцев Донбасса о грядущем изменении устава ВСУ. В отличие от украинских военных, они своих фамилий не скрывали.

"Если помните, когда фашисты в Киев заходили, на оригинальных черно-белых видеороликах было хорошо видно, какие вывески и плакаты там висели - "слава Украине", "слава Гитлеру" и так далее. Получается, что нынешние украинские военные тоже себя пытаются максимально со всех сторон сопоставить с фашистами и легализовать это положение", - заявил в числе прочих командир подразделения "Легион" армии Донецкой народной республики Сергей Завдовеев.

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