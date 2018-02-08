"Замена старого приветствия вполне логична. Но отзыв - "героям слава" - не очень. В наших Вооруженных силах далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами бежали с передовой. Сейчас такого уже нет, но до героев большинству еще далеко. Будет смешно, когда тыловые и штабные друг друга будут так приветствовать", - считает капитан фронтовой разведки Ярослав.
"У нас не УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России. - Прим. "РГ"), у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет - он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия - это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту", - говорит сержант ВСУ по имени Владимир. "Мне как-то старое приветствие ближе к телу. В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать "слава Украине", мы будем воевать лучше", - считает служащий в "зоне АТО" Юрий.
В свою очередь, издание "Политнавигатор" узнало мнение ополченцев Донбасса о грядущем изменении устава ВСУ. В отличие от украинских военных, они своих фамилий не скрывали.
"Если помните, когда фашисты в Киев заходили, на оригинальных черно-белых видеороликах было хорошо видно, какие вывески и плакаты там висели - "слава Украине", "слава Гитлеру" и так далее. Получается, что нынешние украинские военные тоже себя пытаются максимально со всех сторон сопоставить с фашистами и легализовать это положение", - заявил в числе прочих командир подразделения "Легион" армии Донецкой народной республики Сергей Завдовеев.