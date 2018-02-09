Банк России дал оптимистичный прогноз по уровню инфляции

Замедление инфляции может продолжиться в первом полугодии, ее возвращение к целевому уровню (4 процента) произойдет лишь в следующем году.

Об этом говорится в заявлении Банка России по итогам решения его совета директоров снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5 процента. На фоне достижения годовой инфляцией рекордных 2,2 процента в январе рынок прогнозировал снижение ключевой ставки на полпроцента, но ожидания сместились под влиянием резко возросшей турбулентности на мировых рынках - на протяжении последней недели Индекс волатильности VIX на рынке США практически достиг уровня кризиса 2008 года, отмечает эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Даниил Наметкин.

По его словам, возвращение инфляции к целевому уровню зависит от возможного усиления оттока капитала под влиянием паники на биржах и сокращения спреда между безрисковыми доходностями в России и США, а также от активизации потребительского спроса, низкий уровень которого "высушивал" инфляцию.

В своем заявлении Банк России впервые прямо допустил, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике состоится уже в этом году. После этого ключевая ставка перестанет понижаться, по крайней мере, до тех пор, пока не будет пересмотрена цель по инфляции (4 процента) или не произойдет снижения страновой премии за риск. Ранее Банк России оценивал равновесный уровень ключевой ставки в 6-7 процентов.

До конца года Банк России может снизить ставку еще на 100 базисных пунктов с шагом в 25 пунктов: один раз весной, а затем, оценив в июне-июле ситуацию с урожаем, еще трижды во второй половине года, прогнозирует Даниил Наметкин. Если турбулентность на внешних рынках продолжится, ситуация может значительно поменяться, вплоть до некоторого роста рыночных ставок, считает эксперт. Это, в свою очередь, заставит Банк России растянуть финальный цикл смягчения своей политики.

Банк России по-прежнему отмечает, что в текущих условиях потенциал для снижения краткосрочных ставок больше, чем долгосрочных.