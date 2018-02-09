Бизнесмены рассказали подробности закрытой встречи с Путиным

Новости

Лавров рассказал об отношении стран мира к России 01:08
Антитеррористическая операция в Египте выйдет за границы Синая 01:04
Экс-президент Бразилии будет отбывать наказание в тюрьме 00:43
Автор термина "хип-хоп" скончался в США 00:42
Российские военные доставили в провинцию Хомс две тонны продуктов 00:26
Американский болельщик развернул флаг России на открытии Олимпиады 00:09
В межклановых столкновениях в Южном Судане погибли 15 человек 00:02
ВВС США уничтожили ракету Илона Маска 09.02.2018
В ДНР предположили жертвы среди населения при попытке наступления ВСУ 09.02.2018
Сирийская армия отчиталась о победе в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб 09.02.2018
Профицит внешней торговли России вырос на 16,5 процента 09.02.2018
Индекс Dow Jones упал на 311 пунктов 09.02.2018
В Минюсте предложили создать электронный сервис поиска адвокатов 09.02.2018
Анна Нетребко возмутилась стоимостью билетов на свои концерты 09.02.2018
В метро начали расклеивать новые схемы с участком ТПК 09.02.2018
Студентки СПБГЭУ смогут обучаться на военной кафедре 09.02.2018
Мартин Шульц отказался от поста министра иностранных дел Германии 09.02.2018
Москва примет участие в акции "Час Земли" 09.02.2018
Трамп отказался от чтения ежедневных докладов разведслужб 09.02.2018
Стоимость нефти WTI упала ниже 60 долларов впервые с начала года 09.02.2018
Число бюджетных мест в магистратуре резко сократится в 2019 году 09.02.2018
В Риме почтили память российских дипломатов 09.02.2018
Посол: Москва пока не готова обсуждать отмену визового режима с Турцией 09.02.2018
Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее время 09.02.2018
В Петербурге по факту взрыва в новостройке возбуждено дело 09.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
20 февраля в "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
20 февраля в "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
09.02.2018 18:15
Рубрика: Экономика

Бизнесмены рассказали подробности закрытой встречи с Путиным

Текст: Кира Латухина
Президент на закрытой встрече с членами бюро РСПП обсудил вопросы привлекательности российской юрисдикции. Об этом журналистам рассказал глава РСПП Александр Шохин.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

"Ключевая тема была связана с тем, как обеспечить привлекательность российской юрисдикции, - сказал Шохин. - Например, был продолжен разговор о том, как сделать "дедушкину оговорку" универсальной".

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин предупредил бизнес об обострении конкуренции в мире

"Это связано не только с какими-то режимами типа специнвестконтракта, а с тем, как обеспечить сохранение условий реализации того или иного инвестпроекта на весь период его реализации и на период окупаемости", - добавил он.

Речь шла про возможности "своего рода внутренней амнистии капитала". "Имея в виду, что не надо чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально можно проверять по прошлым грехам. И вот здесь какой-то переходный период должен быть. Мы, к сожалению, не предложили конкретной формулы, но договорились пообсуждать эту тему с правительством. И помощник президента Андрей Белоусов, и первый вице-премьер Игорь Шувалов получили вместе с министрами финансов и экономики такое поручение - с нами пообсуждать, есть ли механизм такого рода, который может способствовать ускоренному выходу из тени тех, кто готов выйти, но боится быть уличенным в прошлых грехах", - сообщил Шохин. "Нужна универсальная технология даже не налоговых льгот для инвестиций, а неувеличения нагрузки по такого рода инвестициям", - сказал он.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
В Минфине пообещали снижение налоговой нагрузки

"В условиях санкционных режимов, в условиях создания специальных механизмов возврата капиталов типа амнистии и безналоговой ликвидации контролируемых иностранных компаний, важно, чтобы была благоприятная среда для перекладывания этих инвестиций", - заметил Шохин.

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что "встреча закрытая, поэтому мы не будем детально комментировать ее итоги". "Но если брать в целом спектр вопросов, то она была из двух частей: одна была посвящена внешнеполитическим факторам. Бизнесмены интересовались оценками Владимира Владимировича внешнего состояния российско-американских отношений, положением на Украине, ситуацией в отношении с Европой", - сказал он.

Поднимались вопросы налоговой системы и антимонопольного законодательства. А вот тема "кремлевского списка" - нет. "Слова звучали, но предметно это не обсуждалось", - сказал РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. "Обсуждали, но так, мимоходом. Исходили из уже прозвучавшей оценки о том, что "кремлевский список" - это все-таки документ, который может иметь любое развитие либо не иметь развития. Поэтому обсуждения этой темы особенно и не было", - подтвердил журналистам и Шохин. "Это скорее предмет легкой иронии и шуток. Невзирая на все списки, практически все члены бюро пришли сегодня на встречу, никто не испугался, никто никуда не прячется", - сказал Костин.

Фото: Владимир Смирнов/ РГ
Проверки бизнеса стали высокоточными

"Одна из основных идей конгрессменов-республиканцев о том, что санкции, списки различного рода и так далее начнут отталкивать деловую элиту от политической элиты и от президента Путина. Этот расчет не оправдывается, и сегодняшние контакты, встречи, заинтересованный диалог с президентом Путиным лидеров российского бизнеса, в том числе из "кремлевского доклада", означает, что здесь, вполне возможно, будет обратный эффект, а именно -действительно некое сплочение не только общества вокруг президента Путина, но и большее взаимодействие политической и деловой элиты", - сказал Шохин.

Об ответных мерах бизнес не думает: "Вы знаете, мы люди мирные", - сказал глава РСПП, закончив цитатой про готовый к бою бронепоезд.

Налоговый маневр не обсуждали, потому что, по словам Шохина, к нему не готовы чиновники. "К сожалению, в правительстве многие дискуссии идут в закрытом режиме. Но сегодня, собственно, мы и просили на съезде открыть эту дискуссию, сделать ее более публичной, с тем, чтобы бизнес успел высказать свои аргументы, свои позиции", - заметил он.

Главное сегодня

Банк России дал оптимистичный прогноз по уровню инфляции
Госдума отправит в МОК заявление с протестом
Стоимость нефти WTI упала ниже 60 долларов впервые с начала года
ЦИК разъяснил порядок освещения выборов в прессе
Глава ДНР сообщил об установлении всех причастных к убийству "Гиви"