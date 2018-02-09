Бизнесмены рассказали подробности закрытой встречи с Путиным

Президент на закрытой встрече с членами бюро РСПП обсудил вопросы привлекательности российской юрисдикции. Об этом журналистам рассказал глава РСПП Александр Шохин.

"Ключевая тема была связана с тем, как обеспечить привлекательность российской юрисдикции, - сказал Шохин. - Например, был продолжен разговор о том, как сделать "дедушкину оговорку" универсальной".

"Это связано не только с какими-то режимами типа специнвестконтракта, а с тем, как обеспечить сохранение условий реализации того или иного инвестпроекта на весь период его реализации и на период окупаемости", - добавил он.

Речь шла про возможности "своего рода внутренней амнистии капитала". "Имея в виду, что не надо чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально можно проверять по прошлым грехам. И вот здесь какой-то переходный период должен быть. Мы, к сожалению, не предложили конкретной формулы, но договорились пообсуждать эту тему с правительством. И помощник президента Андрей Белоусов, и первый вице-премьер Игорь Шувалов получили вместе с министрами финансов и экономики такое поручение - с нами пообсуждать, есть ли механизм такого рода, который может способствовать ускоренному выходу из тени тех, кто готов выйти, но боится быть уличенным в прошлых грехах", - сообщил Шохин. "Нужна универсальная технология даже не налоговых льгот для инвестиций, а неувеличения нагрузки по такого рода инвестициям", - сказал он.

"В условиях санкционных режимов, в условиях создания специальных механизмов возврата капиталов типа амнистии и безналоговой ликвидации контролируемых иностранных компаний, важно, чтобы была благоприятная среда для перекладывания этих инвестиций", - заметил Шохин.

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что "встреча закрытая, поэтому мы не будем детально комментировать ее итоги". "Но если брать в целом спектр вопросов, то она была из двух частей: одна была посвящена внешнеполитическим факторам. Бизнесмены интересовались оценками Владимира Владимировича внешнего состояния российско-американских отношений, положением на Украине, ситуацией в отношении с Европой", - сказал он.

Поднимались вопросы налоговой системы и антимонопольного законодательства. А вот тема "кремлевского списка" - нет. "Слова звучали, но предметно это не обсуждалось", - сказал РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. "Обсуждали, но так, мимоходом. Исходили из уже прозвучавшей оценки о том, что "кремлевский список" - это все-таки документ, который может иметь любое развитие либо не иметь развития. Поэтому обсуждения этой темы особенно и не было", - подтвердил журналистам и Шохин. "Это скорее предмет легкой иронии и шуток. Невзирая на все списки, практически все члены бюро пришли сегодня на встречу, никто не испугался, никто никуда не прячется", - сказал Костин.

"Одна из основных идей конгрессменов-республиканцев о том, что санкции, списки различного рода и так далее начнут отталкивать деловую элиту от политической элиты и от президента Путина. Этот расчет не оправдывается, и сегодняшние контакты, встречи, заинтересованный диалог с президентом Путиным лидеров российского бизнеса, в том числе из "кремлевского доклада", означает, что здесь, вполне возможно, будет обратный эффект, а именно -действительно некое сплочение не только общества вокруг президента Путина, но и большее взаимодействие политической и деловой элиты", - сказал Шохин.

Об ответных мерах бизнес не думает: "Вы знаете, мы люди мирные", - сказал глава РСПП, закончив цитатой про готовый к бою бронепоезд.

Налоговый маневр не обсуждали, потому что, по словам Шохина, к нему не готовы чиновники. "К сожалению, в правительстве многие дискуссии идут в закрытом режиме. Но сегодня, собственно, мы и просили на съезде открыть эту дискуссию, сделать ее более публичной, с тем, чтобы бизнес успел высказать свои аргументы, свои позиции", - заметил он.