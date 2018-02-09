Депутаты одобрили законы о продлении амнистии капитала

В ответ на беспрецедентное давление на бизнес за рубежом государство протягивает руку помощи предпринимателям. Второй этап амнистии капиталов продлится с 1 марта 2018 года до 1 марта 2019 года. Пакет законов об этом принят в третьем - окончательном - чтении.

Первый этап акции по "прощению" предпринимателей состоялся в 2015-2016 годах. Бизнесмены получили возможность задекларировать свои доходы, которые они получают за рубежом, а также сообщить об имуществе. В обмен власти соглашались не расследовать природу происхождения этих средств и активов, а также прощали неуплаченные за них налоги. А сами "раскрывшиеся" бизнесмены освобождались от уголовного и административного преследования.

Повторить программу амнистии зарубежных доходов бизнеса и имущества россиян поручил президент РФ Владимир Путин. Если в первом этапе приняли порядка 7,2 тысячи человек, то теперь в Госдуме надеются на большую активность бизнесменов. Все же условия для российских активов за рубежом, мягко говоря, осложнились.

Все "фигуранты" первого этапа смогут участвовать и во втором - закон позволяет им повторно подать декларации. Появилось и новшество в правилах - теперь декларировать можно не только открытые (до 1 января 2018 года), но и закрытые счета в иностранных банках. Тоже в обмен на освобождение от налогов и штрафов. Еще одно нововведение - декларацию теперь можно подать в любой налоговый орган.

Амнистия капитала не будет лазейкой для тех, кто нажил деньги преступным путем, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Новые нормы принимаются с учетом международных стандартов и подходов, была проведена экспертиза FATF (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов, - "РГ") на тему выявления возможных рисков.

Первый зампредседателя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев подтвердил, что речь не идет о том, чтобы простить тех, кто участвовал в мошенничестве, рейдерских захватах и тому подобных преступлениях. "Речь идет о том, чтобы простить тех, кто вывел капитал и таким образом скрыл часть имущества, уклонялся от уплаты налогов и страховых взносов", - сказал он.

Амнистия капитала будет способствовать возврату денег в страну, и они будут работать на российскую экономику, говорили народные избранники при обсуждении инициативы. По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, законы решают задачу, которую поставил президент, - перевернуть оффшорную страницу экономики. А заодно государство "протягивает бизнесу руку помощи в условиях, когда он испытывает беспрецедентное давление за рубежом".

Однако "это последний шанс" последовать призыву государства и вернуть деньги на родину, подчеркнул Андрей Исаев.