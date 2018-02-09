Фото: Российский космонавт разочаровал любителей НЛО

Пролетая над Саудовской Аравией. Кстати, эти круговые узоры имеют вполне земную природу происхождения. НЛО тут ни при чем! 👽🛸Многих разочаровал? 😄 Просто фермеры для полива полей используют оросительную установку, передвигающуюся по кругу. pic.twitter.com/WLTNYBbA1s — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 6 февраля 2018 г.

Космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на борту МКС, разочаровал уфологов и любителей экстрасенсорики. Пролетая над Саудовской Аравией, он рассказал о так называемых "ведьминых кругах" на полях, создание которых приписывается инопланетянам или гражданам из потустороннего мира.

"Кстати, эти круговые узоры имеют вполне земную природу происхождения. НЛО тут ни при чем! Многих разочаровал? Просто фермеры для полива полей используют оросительную установку, передвигающуюся по кругу", - написал он в Twitter.

Отметим, что российский космонавт обладает прекрасным чувством юмора. Недавно он провел на борту станции летные испытания космического пылесоса. Отчет об испытаниях он опубликовал в соцсетях.

"Меня очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Всегда приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки... пора провести летные испытания пылесоса, - написал Антон в описании к видео.

Как оказалось, пылесос под управлением опытного пилота оказался способен не только летать в невесомости, но и закладывать виражи.

А ранее Шкаплеров станцевал в невесомости в поддержку проекта "Я люблю танцевать".