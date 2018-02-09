Мартин Шульц отказался от поста министра иностранных дел Германии

Мартин Шульц отказался от поста министра иностранных дел в будущем правительстве Германии. Ранее он заявил о готовности уйти в отставку с поста председателя СДПГ после достижения договоренности о создании большой коалиции, сообщает журнал Blick.

"Мы делаем политику для людей. В этой связи мои личные амбиции должны отойти на второй план во имя интересов партии", - пояснил Шульц свою позицию. По словам партийного деятеля, он отказывается от вхождения в федеральное правительство и призывает закончить дебаты о персоналиях.

По информации журнала Bild, руководство СДПГ выдвинуло Шульцу ультиматум. Причиной послужило недовольство членов партии в Северном Рейне-Вестфалии. "Прежде всего, речь идет о доверии к правлению и лично Шульцу", - прокомментировал ситуацию председатель земельной организации Михаэль Грошек.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подверг критике решение СДПГ сменить его на этом посту, сообщает радиостанция Deutschlandfunk. "Остается только сожалеть по поводу неуважения и отсутствия должного признания результатов моей работы в МИД Германии", - отметил Габриэль.

В начале 2017 года Габриэль уступил пост лидера СДПГ Мартину Шульцу, который в то время был председателем Европарламента. По негласной договоренности Шульц обещал Габриэлю, что в случае создания большой коалиции он может рассчитывать на руководство МИД. Однако после формирования правящей коалиции с блоком ХДС/ХСС Шульц объявил о намерении уйти в отставку с поста председателя партии, чтобы перейти на работу в министерство иностранных дел.