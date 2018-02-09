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Рубрика: Легковые авто

Ravon привезет в Россию кроссовер и новый седан

Текст: Андрей Полухин
Узбекский бренд Ravon, представленный на российском рынке в сегменте доступных седанов и хэтчбеков, намерен расширить рамки своего присутствия.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Компания анонсировала появление в линейке моделей кроссовера и седана С-сегмента. Старт продаж ожидается в 2019 году, но автомобили обещают представить уже в 2018-м. Вероятно, это случится в рамках Московского международного автосалона. Там же, кстати, состоится премьера рестайлингового седана Ravon R4. Ранее предполагалось, что эта машина приедет к нам спустя год.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Какие именно модели могут появиться в России, пока не сообщается. Но владелец бренда - СП GM Uzbekistan - совместное предприятие корпорации General Motors и государственной компании Узбекистана АО "Узавтосаноат" - выпускает для местного рынка автомобили Chevrolet, а для экспорта - их перелицованные версии под брендом Ravon. Поэтому, очевидно, искать новинки стоит среди моделей Chevrolet. Можно предположить, что речь идет о перелицованных Chevrolet Cruze и Tracker или Captiva. Ранее - еще до 2015 года - все эти машины уже были представлены на российском рынке, причем Cruze даже входил в число бестселлеров рынка.

Chevrolet Cruze. Фото: media.gm.com.

В данный момент в Узбекистане из названных автомобилей производится только Chevrolet Captiva, причем это самая дорогая машина в модельном ряду GM Uzbekistan - она стоит от 54,6 тысячи долларов. С таким ценником, конечно, вернуться в Россию этой модели будет сложно. Ранее "РГ" сообщала, что в РФ прошел сертификацию Chevrolet Cruze казахстанского производства,

Фото: Пресс-служба Geely
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Кстати, с появлением нового седана С-сегмента из ассортимента Ravon в России, по данным "РГ", исчезнет Gentra (перелицованный Chevrolet Lacetti). Сейчас это самый дорогой (от 549 тысяч рублей) и наименее востребованный потребителями автомобиль в модельной линейке. По данным компании, в 2017 году машина разошлась тиражом 964 единицы. Для сравнения: у седана Ravon R4 (Chevrolet Cobalt) - 3 495 продаж, у хэтчбека Ravon R2 (Chevrolet Spark) - 4 786, а у Nexia (Chevrolet Aveo предыдущего поколения) - 5 833.

Chevrolet Tracker (Trax). Фото: Андрей Полухин / РГ.
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#Chevrolet #Ravon