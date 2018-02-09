Москва примет участие в акции "Час Земли"

Москва в десятый раз примет участие в международной экологической акции "Час Земли", сообщает m24.ru.

24 марта на полтора часа, с 20:00 до 21:30, в столице отключат подсветку рекламных конструкций, зданий, мостов и других городских объектов. В этом году в акции впервые примет участие парк "Зарядье", на этой неделе получивший престижную архитектурную премию издания ArchDaily в номинации "Общественные здания".

Акция призвана привлечь внимание к ограниченности ресурсов планеты и призвать к бережному отношению к ним. В 2017 году в акции приняли участие рекордное количество стран - 184.