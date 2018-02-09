Омича заподозрили в убийстве мамы, бабушки и кота

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего омича. Его подозревают в жестоком убийстве своей семьи и домашнего питомца.

Сегодня около 11 часов дня жильцы дома, расположенного по проспекту Мира, обратились за помощью в полицию. Они рассказали, что только что сняли с крыши многоэтажки своего 25-летнего соседа, который был весь в крови и находился в невменяемом состоянии.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире молодого человека тела его 59-летней матери и 84-летней бабушки, а также убитого кота.

Как стало известно, накануне омич приехал домой на побывку - он работал строителем в одном из южных регионов России. Бывший студент СИБАДИ решил как следует отдохнуть и употребил психотропные препараты. По его словам, он не помнит, что происходило с ним дальше.

- По версии следствия, подозреваемый, находясь под воздействием психоактивного вещества, нанес множество ударов ножом своей 59-летней матери и 84-летней бабушке, а также домашнему коту, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. - Пострадавшие скончались на месте.

Сейчас с задержанным работают следователи. Уголовное доело возбуждено по статье 105 УК РФ ("Убийство").