Полиция изъяла документы из фонда соцстрахования Ингушетии

Сотрудники МВД произвели выемку части документов в ингушском отделении Фонда социального страхования. Как сообщили "РГ" представители учреждения, полицию интересовали определенные документы в рамках проводимого расследования. При этом они не смогли пояснить, о каком конкретно деле идет речь.

Ранее несколько СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в отделении прошли обыски, однако сотрудники эту информацию не подтвердили.

- Никаких претензий к работе Фонда или его сотрудников не было, обыски также не проводились. Оперативникам просто нужна была информация, - пояснили в ведомстве.

Напомним, за последние две недели в соседнем Дагестане прокатилась волна громких арестов. При помощи спецназа ФСБ были задержаны премьер-министр республики Абдусамад Гамидов, два его заместителя, мэр и главный архитектор Махачкалы, бывший министр образования. Правоохранители вскрыли огромную коррупционную схему. В Махачкале уже больше недели работает специальная комиссия Генеральной прокуратуры, накануне туда прилетел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.