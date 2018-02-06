Суд арестовал бывшего врио премьер-министра Дагестана

Басманный районный суд арестовал до пятого апреля бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, который проходит по делу о крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.

Сам Гамидов на суде отказался признавать свою вину.

"Я почитал обвинение, но с ним категорически не согласен", - заявил бывший председатель правительства.

Занять освободившийся пост врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил министру экономики Татарстана Артему Здунову.

Ранее суд удовлетворил прошение следствия и заключил под стражу сроком на два месяца врио зампреда правительства Дагестана Шамиля Исаева и экс-министра образования и науки Шахабаса Шахова.