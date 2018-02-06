Суд арестовал первого фигуранта "дела дагестанских министров"

В Москве Басманный районный суд удовлетворил прошение сотрудников СК России и заключил под стражу экс-министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова. Он проведет под стражей два месяца.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шахова меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля", - сказала судья Наталия Дударь.

Отметим, что один из четырех фигурантов громкого дела о мошенничестве на 95 миллионов рублей, виновным себя не признал. В хищении бюджетных средств также подозревают еще трех высокопоставленных чиновников Дагестана - бывшего премьера Абдусамада Гамидова и двух его заместителей - Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова.

Напомним, что 5 февраля сотрудники главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета и ФСБ провели в Махачкале операцию по задержанию членов правительства Дагестана, подозреваемых в мошенничестве. По месту жительства задержанных прошли обыски, в результате которых были найдены боеприпасы и автоматическое оружие, в том числе золотой пистолет ТТ. Чтобы фигуранты дела не могли оказать давление на свидетелей их этапировали в Москву.

После операции силовиков временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев подписал указ "Об отставке правительства РД". Временное исполнение обязанностей премьер-министра возложено на Анатолия Карибова, который до назначения на этот пост исполнял обязанности первого вице-премьера дагестанского кабинета министров.