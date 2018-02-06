Новости

В Татарстане школьник умер после тренировки по борьбе 14:53
В Подмосковье задержаны наркодилеры с восемью килограммами героина 14:46
Глава СВР объяснил свой визит в США 14:45
"Рубин" обыграл венгерский клуб в контрольном матче 14:41
Видео: Желающий покурить сибиряк попытался выйти из самолета 14:41
"Реал" предложил Бензема уйти в "МЮ" 14:40
СМИ: "Спартак" подпишет бывшего нападающего "Челси" 14:38
Обнародован список погибших в автокатастрофе в Ленобласти 14:38
Россия и Австрия обсудят вопрос о продлении Транссиба до Вены 14:32
В Дагестане при взрыве газа пострадал человек 14:25
Суд арестовал первого фигуранта "дела дагестанских министров" 14:25
Лавров и Зариф обсудили реализацию решений конгресса нацдиалога Сирии 14:21
МИД рекомендовал россиянам взвешивать целесообразность посещения Мальдив 14:20
Собянин: Москва приступает к разработке программы обеспечения образовательных комплексов бассейнами 14:20
Вышел "мясной" трейлер нового боевика с Брюсом Уиллисом "Жажда смерти" 14:20
Крым включился в систему предупреждения о космических угрозах 14:17
Найденный в Крыму мост Екатерины II стал объектом культурного наследия 14:13
В Москве у пары из ближнего зарубежья изъяли 2,5 килограмма марихуаны 14:10
В России стартовали продажи спортивной версии Skoda Kodiaq 14:10
МЭР предложил перевести сдачу всей отчетности бизнеса на единый портал 14:05
Квентин Тарантино рассказал, что душил Уму Турман с ее согласия 13:55
В Мексике нашли древнюю могилу с загадочно уложенными скелетами 13:46
Торгово-промышленная палата заявила о росте внеплановых проверок 13:38
В Калининграде появится улица имени погибшего в Сирии летчика 13:37
"РГ" опубликует законы о зарплате, волонтерстве и военной службе 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
06.02.2018 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал первого фигуранта "дела дагестанских министров"

Текст: Николай Грищенко (Махачкала)

В Москве Басманный районный суд удовлетворил прошение сотрудников СК России и заключил под стражу экс-министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова. Он проведет под стражей два месяца.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шахова меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля", - сказала судья Наталия Дударь.

Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС
СК предъявил обвинение в мошенничестве врио премьера Дагестана Гамидову

Отметим, что один из четырех фигурантов громкого дела о мошенничестве на 95 миллионов рублей, виновным себя не признал. В хищении бюджетных средств также подозревают еще трех высокопоставленных чиновников Дагестана - бывшего премьера Абдусамада Гамидова и двух его заместителей - Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова.

Напомним, что 5 февраля сотрудники главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета и ФСБ провели в Махачкале операцию по задержанию членов правительства Дагестана, подозреваемых в мошенничестве. По месту жительства задержанных прошли обыски, в результате которых были найдены боеприпасы и автоматическое оружие, в том числе золотой пистолет ТТ. Чтобы фигуранты дела не могли оказать давление на свидетелей их этапировали в Москву.

После операции силовиков временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев подписал указ "Об отставке правительства РД". Временное исполнение обязанностей премьер-министра возложено на Анатолия Карибова, который до назначения на этот пост исполнял обязанности первого вице-премьера дагестанского кабинета министров.

Главное сегодня

"РГ" опубликует закон о штрафах для спекулянтов билетами на ЧМ-2018
Глава СК: Администрации школ знали о готовящихся нападениях в январе
Биткоин подешевел из-за негативных биржевых новостей
Генпрокуратура нашла крупные нарушения в работе приставов Дагестана
СМИ: Снимать деньги с карт можно будет на кассах магазинов