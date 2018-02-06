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06.02.2018 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Ущерб по "делу дагестанских министров" превышает 95 млн рублей

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала о том, что ущерб по делу высокопоставленных чиновников из Дагестана о хищениях государственных денег превышает 95 миллионов рублей.

Обвинение в совершении преступления ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") предъявлено временно исполняющему обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову и бывшему министру образования республики Шахабасу Шахову.

Фото: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
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Чиновники подозреваются в хищении бюджетных денег, выделенных на социальные программы республики.

Накануне временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

Проверки в Дагестане начались в январе. За это время были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов.

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