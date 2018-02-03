Суд арестовал главного архитектора Махачкалы

Сегодня Советский районный суд Махачкалы арестовал на десять суток главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, сообщил "РГ" представитель суда.

Архитектор подозревается в cовершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, Гитинов, явно выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю.

Архитектора задержали второго февраля. В его доме прошли обыски.

Напомним, что ранее был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев. Его также подозревают в превышении полномочий с тяжкими последствиями.