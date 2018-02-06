Министра экономики Татарстана выдвинули на пост премьера Дагестана

Врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного Собрания республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьер-министра Дагестана.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Отметим, что Здунов вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в минувший понедельник находился с визитом в Дагестане. Именно тогда, скорее всего, и было принято окончательное решение по кандидатуре.

Предыдущий премьер-министр республики Абдусамад Гамидов был задержан вчера вместе со своими заместителями Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым и экс-министром образования Шахабасом Шаховым.

Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам по статье "мошенничество в особо крупном размере". Его подчиненным вменяется по одному эпизоду мошенничества.