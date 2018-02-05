ФСБ пришла с обыском в дом премьер-министра Дагестана

Сегодня утром сотрудники ФСБ начали обыски в доме врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

Эту информацию "РГ" подтвердили сразу несколько источников в правоохранительных органах, но официального комментария силовики пока не дают.

Напомним, ранее из Москвы в Дагестан прибыла спецкомиссия, которая должна провести комплексную проверку органов власти, в том числе на предмет системной коррупции.

Ранее был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев. Его подозревают в превышении полномочий с тяжкими последствиями. В конце прошлой недели полицейские задержали начальника управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Магомедрасула Гитинова, он был помещен в изолятор. За незаконные действия, связанные с недвижимостью, чиновнику грозит до десяти лет тюрьмы.