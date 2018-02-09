Защита обжаловала арест бывшего врио премьера Дагестана

Адвокат бывшего врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова просит изменить меру пресечения для своего подзащитного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

По информации ведомства, от адвоката Гамидова поступила апелляционная жалоба на постановление суда о заключению под стражу бывшего высокопоставленного чиновника Дагестана. Также обжалован арест экс-министра образования республики Шабаса Шахова. Адвокаты ходатайствуют о более мягкой мере пресечения.

Напомним, 5 февраля в ходе крупномасштабных антикоррупционных операций в Дагестане силовики задержали бывшего врио председателя Правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его бывших заместителей - Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования и науки республики Шахабаса Шахова. 6 февраля Басманный суд заключил их под арест сроком на два месяца.

Экс-чиновникам предъявлено обвинения в хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию социальных программ. Во время судебного заседания Абдусамад Гамидов отказался признать свою вину.

- Я почитал обвинение, но с ним категорически не согласен, - заявил бывший председатель правительства.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия Генеральной прокуратуры РФ, которая вскрыла многочисленные факты коррупции в высших эшелонах республики.