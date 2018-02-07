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07.02.2018 10:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обнародовано новое видео обысков по делу дагестанских чиновников

Текст: Николай Грищенко (Махачкала)

Следственный комитет России опубликовал новую видеозапись обысков у бывших членов правительства Дагестана, которые задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на 107 миллионов рублей.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Ранее сотрудники пресс-службы СК РФ показали, как проходил обыск и задержание экс-врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, у которого был найден золотой пистолет ТТ. Теперь же на видео запечатлены результаты следственных действий в домах его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования и науки республики Шахабаса Шахова.

На кадрах видеоролика показаны эксклюзивные пистолеты Стечкина и "Глок", инкрустированные костью и драгоценными металлами, автоматы Калашникова и пистолет-пулемет "Кедр".

Напомним, 5 февраля спецназ ФСБ и сотрудники Следственного комитета России задержали экс-врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Раюдина Юсуфова и Шамиля Исаева, а также экс-министра образования и науки республики Шахабаса Шахова. Специальным рейсом они были этапированы в Москву, где им было предъявлено обвинение в мошенничестве по статье 159 УК РФ и хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Решением Басманного суда Москвы подозреваемые были заключены под арест до пятого апреля. После операции силовиков временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев подписал указ "Об отставке правительства РД".

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