По факту нападения на девушку в центре Петербурга возбудили дело

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал расследование нападения на девушку у станции метро "Площадь Восстания". Ее ранили ножом в горло на глазах у десятков прохожих.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".

Личность подозреваемого установлена. В региональном СК сообщают, что нападавшему 21 год. Его жертве - 18.

Следователи уже установили, что молодой человек напал не на случайную прохожую. Они были знакомы. По версии следствия, они поссорились на улице, мужчина достал нож, нанес удар и скрылся

Сейчас девушка находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей всю возможную помощь.

Нападавшего ищет полиция.