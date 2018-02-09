В Петербурге уволят заклеившую школьнику рот учительницу

В петербургском комитете по образованию приняли решение уволить учительницу, которая, по сообщениям прессы, заклеила скотчем рот младшекласснику, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комитета.

Сейчас педагог на больничном. Ее уволят, как только она с него вернется. Чиновникам известно об инциденте - правда, только с одним учеником, хотя в администрации Выборгского района отмечают, что таких случаев могло быть два.

В настоящее время проверкой информации о неподобающих мерах воспитания младшеклассников занимаются Главное следственное управление СК РФ по Петербургу и районная прокуратура. По окончании проверок будут приняты решения о возбуждении дела и мерах прокурорского реагирования.

Тем временем местные чиновники намерены лично встретиться со школьниками, чтобы восстановить всю картину произошедшего. Директор школы уже принес свои извинения родителям учеников.