В Петербурге по факту взрыва в новостройке возбуждено дело

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи со взрывом в недавно построенном доме по улице Репищева, 10. Травмы получили три человека.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, расследование ведется в рамках статьи "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Следствие считают, что в одной из квартир произошел взрыв газового баллона. Очевидцы говорят, что в квартире монтировались натяжные потолки.

В результате взрыва госпитализированы трое рабочих. У всех зафиксированы множественные ожоги, врачи оценивают их состояние как тяжелое.