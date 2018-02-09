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09.02.2018 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге сел самолет с умершим пассажиром

Текст: Татьяна Воробьева

Стали известны некоторые подробности трагического несчастного случая на борту самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Москвы в Барнаул. Самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге не из-за авиадебошира, а и-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

"Один из пассажиров потерял сознание. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Кольцово. Пассажир скончался до приезда врачей и сотрудников полиции, по прибытии в аэропорт медики констатировали его смерть", - рассказала "РГ" Вера Гасникова, начальник отдела по связям с общественностью авиакомпании.

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Ранее, напомним, была обнародована информация о том, что летевший рейсом U6-651 человек вел себя неадекватно и был похож на дебошира, - эта версия не подтверждается.

"Как такового инцидента, о котором сообщали СМИ, на борту не было: мужчина не вел себя буйно, ему просто стало плохо, когда он шел по салону, и он начал падать", - прокомментировала "РГ" официальный представитель управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова.

Полицейские, поднявшиеся на борт, установили, что смерть пассажира не носила криминального характера. Точную ее причину установит экспертиза.

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