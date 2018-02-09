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09.02.2018 11:38
Рубрика: Власть

РФ не может вернуть Польше обломки самолета, разбившегося в 2010 году

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что обломки польского Ту-154, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование. Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что польским следователям и экспертам на всех этапах расследования предоставлялся полный доступ к обломкам.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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"И обломки, и "черные ящики" самолета исследованы и российским, и польским следствием "от и до" с применением самых передовых методов. Страсти, которые нагнетаются по этому поводу, - это просто одно из средств давления на нас", - добавил собеседник агентства.

Посол пояснил, что обломки остаются в России, потому что расследование авиакатастрофы не завершено, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.

Ранее комиссия минобороны Польши, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера Ту-154 под Смоленском, приняла заключение международного эксперта в области исследования авиационных происшествий Фрэнка Тейлора о том, что на борту произошло несколько взрывов, напоминает RT.

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В августе прошлого года Следственный комитет России заявил, что никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ не обнаружено. В декабре президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал заявления польской стороны о возможном подрыве самолета Леха Качиньского.

"Не было никаких взрывов. Это все изучено экспертами и с польской стороны, и с российской. Внимательным самым образом изучено все происходившее внутри самолета", - отметил он.

Путин также отметил, что если принять на веру версию взрыва, то вопросы по этому поводу следует адресовать не российской стороне, а тем, кто готовил борт номер один.

Самолет Ту-154М потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена и высшее военное командование.

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