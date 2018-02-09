В Германии молодые социалисты выступили против большой коалиции

В Лейпциге стартовала протестная кампания молодежной организации СДПГ под лозунгом "Нет большой коалиции!", сообщает газета Kronen Zeitung.

В своей работе молодые социалисты намерены активно использовать социальные сети. "Послание коллегам из различных регионов мы направляем под хештегом "Невероятно!", - пояснил лидер молодых политиков Кевин Кунерт. По его словам, пребывание в большой коалиции может привести к потере профиля партии, "отказу от присущего ей политического стиля". В рамках кампании планируется ежедневно проведение двух мероприятий на местах.

Главная задача - убедить партийцев отказаться в ходе письменного голосования от поддержки большой коалиции с консервативным блоком ХДС/ХСС, полагает Кунерт. Последние опросы показывают, что поддержка СДПГ среди населения снизилась до 17 процентов. На парламентских выборах в сентябре 2017 года социал-демократы получили 20,5 процента голосов избирателей.

Со своей стороны, 17 февраля в Нижней Саксонии руководство СДПГ во главе с Мартином Шульцем начнет кампанию в защиту большой коалиции. С этой целью планируется проведение семи региональных конференций.

Если большинство в партии выскажется за формирование большой коалиции, исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель вновь займет этот пост. Тем самым завершится самый длительный до сих пор процесс формирования кабинета. В 2013 году за создание правящего большинства в союзе с консерваторами выступили 79,9 членов СДПГ. Оглашение окончательных итогов подсчета голосов ожидается 4 марта.